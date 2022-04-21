Yabancıya gayrimenkul satışına devlet desteği verilecek

Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği geldi. Gayrimenkul sektörü hizmet ihracatı kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50'si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.

Yıllık 1.8 milyon TL'ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.

Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak.

Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak.

Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon TL olacak.