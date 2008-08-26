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Yaşam

Yabancıya eğitimde özel fiyat

Yerliye pahalı, yabancıya ucuz uygulaması eğitim sektörüne de sıçradı. Bazı üniversiteler yabancılara yüzde 50 indirim yapıyor.

26 Ağustos 2008 03:00

Turizmde görmeye alıştığımız yabancıya daha ucuz fiyat uygulaması artık hayatın her alanında karşımıza çıkar oldu. Buna son önek bazı vakıf üniversitelerinin yerli ve yabancı öğrencilere uyguladığı fiyatlar oldu.

Yıllardır yabancı turistleri cezp edebilmek için yerli turistin beşte biri fiyatla ağırladığımız yabancıları şimdi de okullarda konuk edebilmek için yarışıyoruz. Örneğin Fatih üniversitesi mühendislik bölümlerinde okumak için bir Türk öğrenci yıllık 15 bin YTL öderken yabancı öğrenci için bu ücret 4 bin dolar. Aynı okulun Fen Edebiyat fakültesinde okumanın bedeli ise yabancı öğrenci için 2 bin 750 dolarken Türk öğrenci 11 bin 500 YTL ödemek zorunda.

Haliç, Beykent, Atılım, Yaşar, Sabancı, TOBB ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde de görülen benzer durum Türkiye’de “pasaportla mı okusak acaba” dedirtiyor.

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