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Spor

Yabancıların döviz cinsinden mukaveleleri için Kulüpler Birliği beklemede

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) KULÜPLER Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kira mukavelelerin döviz değil TL'ye çevirilmesi konusunda, ''Kulüpler Birliği olarak beklemedeyiz

14 Eylül 2018 15:49

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

KULÜPLER Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı kira mukavelelerin döviz değil TL\'ye çevirilmesi konusunda, \'\'Kulüpler Birliği olarak beklemedeyiz. Hukukçularımız konuyu araştırıyor. Bu konuda hükümet ve hukukçularımız bize yol gösterecek\'\' dedi.
Başından beri yerli ve yabancı oyurcularla imzalanan mukavelelerin döviz yerine TL olarak yapılması konusunda 2 görüş bildirdiklerini ve Cumhurbaşkanı\'nın yaptığı son açıklamanın yüreklere su serptiğini belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \'\'Dövizin TL\'ye dönüşmesi konusunun yerli ve yabancı oyuncularla yaptığımız mukaveleleri kapsayıp, kapsamadığı konusunda Kulüpler Birliği olarak hukukçularımıza inceletiyoruz. Erken konuşmak ve yorum yapmak doğru olmaz. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman\'la da görüştük. Kulüplerin de benzer şekilde başvuruları var. Maliye Bakanlığı alınan kararın neleri kapsadığını bir liste ve tebliğle netleştirecektir. O nedenle hukuki bir konunun 2-3 tarafı var. Kulüpler açısından çok yararlı olur. Ancak, bunun yurtdışındaki yansımaları FIFA ve UEFA tarafından nasıl karşılanır? Kulüpler Birliği olarak önümüzü görmek istiyoruz. Zira, ortada futbolcularla yapılmış anlaşmalar var. Bunların dönüşümü nasıl olur, biraz bekleyip göreceğiz\'\' şeklinde konuştu.

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