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Yabancılardan çok izlendi

Cem Yılmaz, “Var mısın? Yok musun?”un yabancı yarışmacılarından daha çok izlendi.

17 Şubat 2009 02:00

Cem Yılmaz, “Var mısın? Yok musun?”un yabancı yarışmacılarından daha çok izlendi. Yarışma, tüm kişilerde 18.2 reyting ve yüzde 43 izlenme payıyla izleyicinin ilgisini topladı. 

Cem Yılmaz kırdı geçirdi

-Milliyet'te yer alan habere göre; Christina Aguilera’nın 19 Ekim’de katıldığı “Var mısın? Yok musun?”, tüm kişilerde 11,7 reyting ve yüzde 31.7 izlenme payına ulaştı.

- 50 Cent’in yarıştığı program ise 20 Aralık Cumartesi gecesi ekrana geldi. 50 Cent’li yarış-ma 12.5 reyting, yüzde 29.4 izlenme payı aldı.

- Cem Yılmaz’ın “Kale arkası yerim vardı ama gelemedim” dediği ünlü top model Adriana Lima’nın yarıştığı bölüm ise 25 Ocak’ta ekrana geldi. Lima’lı program da 12 reyting, yüzde 27,9 izlenme payı elde etti.

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