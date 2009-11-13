Yabancılara Mardin ve Kilis yasak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Kilis’te dört Alman uyruklu vatandaş 25 bin 153 metre kare taşınmaz satın alırken, Mardin’de 99 yabancı uyruklu vatandaş toplam 2 milyon 383 bin 192 metrekare büyüklüğünde 521 taşınmaz satın aldı.



Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri arasında yer alan yabancılara toprak satışına ilişkin 97 bin 192 kişinin 87 bin 69 gayrimenkul edindiğini belirterek, "Mardin, Kilis ve Hatay’daki edinimler, imarlı alanın yüzde 10’u aştığı için yabancıların mülk alması Bakanlar Kurulu’nca yasaklanmıştır” dedi.