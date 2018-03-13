Yabancılar Muğla'yı tercih ediyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'ya yerleşen ve ikamet eden yabancı sayısının 8 bin 290\'ı erkek, 7 bin 256\'sı kadın olmak üzere toplam 15 bin 546 olduğu bildirildi. İlde en çok yabancının yaşadığı kent ise Bodrum olarak öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıla kadar Muğla\'ya yerleşen ve ikamet eden yabancı sayısının 8 bin 290\'ı erkek, 7 bin 256\'sı kadın olmak üzere toplam 15 bin 546 olduğu belirtildi. Muğla\'ya yerleşen yabancılar arasında 4 bin 550 kişi ile İngilizler ilk sırada yer alırken, 2 bin 53 kişi ile Almanlar ikinci ve 966 kişi ile Ruslar üçüncü sırada yer aldı. Muğla \'da en çok yabancının yaşadığı ilçe ise Bodrum oldu.

Bodrum\'da yaklaşık 12 yıldır, eşi Miklos Mester ve kızı ile birlikte yaşayan makine mühendisi İldiko Bakros Mester (49), ilçeye olan sevgisini anlattı. Macarların ünlü kısa mesafe koşucusu ve beden eğitimi öğretmeni olan Mester, \"Bodrum\'u ve Türkiye\'yi çok seviyoruz. Ülkemizde yaşayan Türk dostlarımızla da çok iyi iletişim içerisindeyiz. Bu nedenle ömrümüzün geri kalan bölümünü, Bodrum\'da geçirme kararı aldık. Tabii ülkemize de gidip geliyoruz, ama Bodrum yaşanması için her şeyi ile mükemmel bir kent. Burada huzur dolu bir yaşamın içerisindeyiz. Hem Bodrumlularla, hem de dünyanın birçok ülkesinden olanlarla farklı arkadaşlıklar kurduk. Burası bizim için artık ikinci vatanımız\" dedi.

\'BODRUM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ\'

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ise açıklanan rakamların çok üstünde yabancı konuk olduğunu belirterek, \"Birçok yabancı konuğumuz mülk ediniyor ve ikametlerini getiriyor. Bu rakamlar bunları gösteriyor. Ancak yılın 8 ayı ilçemizde kalan 3-4 ayı ülkelerinde geçiren birçok yabancı dostumuz var. Bodrum\'un gerek ekonomik, gerekse sosyokültürel hayatına çok önemli katkıda bulunuyorlar. Burada sadece yaşamıyorlar. Örneğin sokak köpeklerine sahip çıkan, barınak yapan, onlar için hayatlarını adayan yabancı dostlarımız var. Aynı duyarlılığı göçmenler ve çevre için de gösteriyorlar. Bazı konularda Bodrum\'u korumak ve yaşatmak için bazen bizden daha hassas ve duyarlı olabiliyorlar. Biz, ilçemizde 60\'a yakın ülkenin vatandaşı ile Birleşmiş Milletler gibi yaşıyoruz. Biz de onlar da çok mutlu\" dedi.

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