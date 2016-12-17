Yabancılar Almanlardan daha az kazanıyor

Sol Parti'nin soru önergesine Federal Hükümetin verdiği yanıta göre, Almanya'da yabancılar Alman meslektaşlarından daha az ücret alıyor. Rheinischen Post gazetesinin konuyla ilgili haberinde, 2015 yılında Alman çalışanların ortalama 3 bin 141 euro, yabancıların ise ortalama 2 bin 467 euro brüt aylık ücret aldığı belirtildi. Buna göre, yabancı çalışanlar Almanlardan yüzde 21,5 oranında daha az kazandı.

Alman çalışanlar ile yabancı çalışanlar arasındaki ücret farkının 2000 yılında yüzde 8,3 dolayında olduğu ifade edildi. O günden bu yana Almanların aldığı ücret yüzde 32 dolayında artış gösterirken, Alman vatandaşlığı bulunmayan çalışanların ücreti ise sadece yüzde 13 oranında yükseldi.

Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Klaus Ernst, "İstihdam piyasında düzelme yaşanmasına karşın, düşük ücretle çalışan göçmen, genç ve kadınların sayısı arttı" dedi. Ernst, sosyal bölünmenin istihdam piyasasına intikal etmesinin "toplum için bir patlayıcı" olduğunu ifade etti.

Kadınlar düşük ücretli işlerde çalışıyor

Federal hükümetin yanıtına göre, tam zamanlı çalışan kadınların yüzde 28,4'ü düşük ücretli işlerde çalışıyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 16,1.

Almanya'da brüt aylık geliri ortalama gelirin üçte ikisi veya daha azı dolayında olanlar düşük ücretli olarak kabul ediliyor. 2015 yılında bu miktar 2 bin 56 euro olarak belirlenmişti.

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Afp/epd, BÖ/EC