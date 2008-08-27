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Sosyal Güvenlik

Yabancıdan Tuzla'ya tavır

Tuzla Tersanesi’ndeki kazalarda son sekiz ayda 18 kişi öldü. Yabancılar ölümler nedeniyle Tuzla’ya yeni sipariş vermiyor.

27 Ağustos 2008 03:00

Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, Tuzla Tersanesi’ndeki işçilerin ölümü ile sonuçlanan kazalar nedeniyle sekiz aydır yabancı armatörlerin Türkiye’ye sipariş vermediğini söyledi.

Kazaların ardından tersanelere uyarı göndererek gerekli yaptırımları uygulayacaklarını söyleyen Naiboğlu, gemi yapımında Türkiye’nin dördüncü sırada olduğunu ve hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, “Bu hızlı yükselişin çok acı faturaları oldu, ülkede bu konuda uzman ara eleman eksikliği yaşandı. Bu konuda tersaneleri uyaracağız, gerekli yaptırımları uygulayacağız” ifadesini kullandı.

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