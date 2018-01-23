Yabancı uyruklular, Afrin harekâtına katılmak için gönüllü oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonuna destek olmak istediklerini belirten, Türkiye\'de yaşayan bir grup yabancı uyruklu, harekâta katılmak için dilekçelerini doldurarak askerlik şubesine başvurdu.

Aydın Askerlik Şubesi\'nin önüne ellerinde Türk bayrakları ile gelen Suriye ve Ahıska Türklerinin de bulunduğu yabancı uyruklular, \'Tek umut Türkiye\', \'Bırakın vefa borcumuzu ödeyelim\', \'Afrin için tek yürek\' yazılı dövizler açtı. Grup, harekâta katılmak için dilekçelerini doldurarak askerlik şubesine başvurdu.

Türkiye\'nin zor zamanlarında kendilerine kucak açtığını belirten Suriyeli Fadim Mousa, \"Türkiye-Suriye sınırında, terör örgütleri yüzünden sıkıntılar oluyor. Bundan dolayı Türkiye, Afrin\'e operasyon başlattı. Bizler de gönüllü asker olarak Afrin\'e gitmek istiyoruz. Bunun için gerekli başvuru yapacağız. Kabul edilirse hemen gitmeye hazırız. Türkiye için huzur ve sağlık diliyoruz\" dedi.

Ali Şan Konyalı ise \"Biz Ahıska Türkleri olarak çok göç, çok zorluklar, çok sürgünler yaşadık. Bu sürgünlerin sonucunda gerçekten vatanımıza kavuştuğumuz için çok mutlu olduk. Vatanımızın da artık bu savaş hallerinden kurtulup daha rahat hallerine kavuşmasını istiyoruz. Bu anlamda Zeytin Dalı Harekâtı\'nı destekliyoruz. Hükümetimizin vermiş olduğu kararların arkasındayız, destekliyoruz. Allah askerlerimize zeval vermesin. Onların duacısıyız\" diye konuştu.

Askerlik şubesi önünde gönüllü asker olmak için dilekçe dolduran Ülkü Toranova (48) da \"Türkiye için gerekirse canımızı vermeye hazırız. Gönüllü askerlik için ben de başvurdum. Allah askerimize ve polisimizin yardımcısı olsun\" dedi.

Gönüllüler, doldurdukları dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etti. Yabancı uyruklulara Aydın Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Memur-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Aygül, Aydın Ahıska Türkleri Derneği ve Aydın Suriyeliler Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Topluluğu üyeleri de destek verdi.



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