Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 12 Nisan’da

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Nisan 2009'da yapılacak.



ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyenler için uygulanan sınava başvuracakların, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlarla mülteciler de dahil yabancı uyruklu olmaları, Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında okumaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları ve tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekiyor.



Sınava başvurular, 2-20 Şubat 2009 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2009-YÖS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin web sayfasından edinebilecek. Öğrenciler, sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgileri de sitedeki kılavuzundan edinebilecek.



Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları'nın yaşadığı bölgelerden Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerin seçiminde de YÖS sonuçları kullanılacak. Bu sınavın Temel Öğrenme Becerileri Testi'nden en az 40 standart puan alanlar, üniversitenin www.yesevi.edu.tr internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

