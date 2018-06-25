Yabancı ülkelerin liderlerinden Erdoğan'a tebrik telefonları

24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 90’ınından fazlasının açılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Katar Emiri Temim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AKP'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Rusya ve Ukrayna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Erdoğan'ın telefonla tebrik edenler arasında yer aldı.

Sabah saat 8’de Türkiye’deki seçimle ilgili açıklama yayınlayan Komite Başkanı Slutskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanını tebrik etmek istiyorum. Yapılan erken parlamento ve başkanlık seçimlerini rekabet ortamında kazanmıştır. Türkiye, Rusya için önemli partner ülke. Türkiye ile birlikte Suriye’de teröre karşı mücadele veriyoruz. Bölgeyi istikrara kavuşturmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması Suriye krizinin çözümünde belirlenen yolda öngörülebilir ilerlemeye devam ve ayrıca diğer uluslararası konularda da işbirliğimizin sürdürülmesi anlamına geliyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Halkın güveni ve yeni güç yetkisi Türkiye’nin daha da gelişmesi ve Türk halkının refahı için ilave yollar açacaktır” ifadesini kullandı.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminde büyük başarı sağlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti.

Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu.

Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, liderler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi.

Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi.

Filistin ve Macaristan

Filistin Lideri Mahmud Abbas ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Gine

Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AKP'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Katar

Katar Emiri Temim, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Venezuela

‘Diriliş: Ertuğrul' pozu ile gündeme gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında yer aldı.