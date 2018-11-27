Yabancı turistin artması yerli tatilciye zam olarak yansıdı

Geçen yıllarda haziran başına kadar devam eden erken rezervasyon indirimlerinin bu yıl nisanda sona ereceğini belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Artan yabancı turist talebi nedeniyle yerliye ayrılan pay azaldı. Yükselen kurların da etkisiyle bu yıl Ege otelleri yüzde 35, Akdeniz otelleri yüzde 45 zam yaptı. Erken rezervasyonun önemi bu yıl bir kat daha arttı” dedi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre artan yabancı turist sayısı yerli tatilciye zam olarak yansıdı. Otellerin yerliye ayırdığı payı yüzde 20’den yüzde 15’e çekmesi ve yükselen dövizin fiyatları arttırdığını söyleyen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Geçen yıllarda erken rezervasyon kampanyaları haziran başına kadar sürüyordu. Bu yıl ise nisan sonunda bitecek gibi. Biz ürün çeşitliliğini arttırarak ve alım gücümüzü kullanarak yüzde 25 ile 20 arasında fiyatları arttırdık. Yükselen kurlar nedeniyle yurtdışı turlar yerine kültür turlarına doğru bir kayış da oldu. Ancak yurtdışı turlarında da geri kalmadık. Ekonomik paketler ve her şey dahil turları düzenlemeye başladık”dedi.