'Yabancı turiste ucuz, yerliye pahalı' şikayeti bitiyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği\'nin (AKTOB) başlattığı \'Antalya Seni Bekliyor\' tatil kampanyasıyla tüm oteller uzun yılların konusu olan \'yerliye pahalı, yabancıya ucuz fiyat\' şikayetini ortadan kaldırıyor. Oteller, yerli turist için mart ayı sonuna kadar rezervasyonlarda yüzde 20 kontenjan ayırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKTOB işbirliğinde, Antalya\'da yabancı turistler kadar yerli turistlerin de uygun fiyatlarda tatil yapabilmesi amacıyla \'Kış Bitmeden Yaz Gelsin\', \'Antalya Seni Bekliyor\' sloganlarıyla erken rezervasyon kampanyası başlatıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu, Anı Tour, ETS Tur, Coral Travel, Jolly Tours, Tatil Sepeti, Setur, tatil.com, tatilbudur.com, Touristica, Gezinomi gibi sektörün önemli tur operatörleri ve kuruluşlarının da yer aldığı kampanyada, mart ayı sonuna kadar tüm otellerde yerli turist için yaz sezonuna yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

SEKTÖR YERLİNİN KIYMETİNİ ANLADI

Kampanyaya ilginin güzel olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektör olarak her zaman iç turizmin önemini konuştuklarını, turizmin zor günler yaşadığı 2016 ve 2017\'de yerli turistin önemini çok iyi gördüklerini ve otellerin iç turizm kontenjanını artırdığını açıkladı. Yabancı turizminin iyi zamanlarında da iç turizmin önemli olduğunu belirten Yağcı, “Biz önemli bir turizm ülkesiysek kendi vatandaşımızın da tatile çıkması lazım. Sürdürülebilir turizm açısından da iç turizmin güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla erken rezervasyon kampanyalarıyla teşvik edilmeli\" dedi.

\'YABANCI TURİSTE UCUZ\' ŞİKAYETİ BİTİYOR

İç turizm açısından yerli turistte \'yabancıya ucuz, yerliye pahalı\' algısının hep olduğunu aktaran Erkan Yağcı, bu kampanyayla önceki yıllardaki fiyat farklarının da yaşanmayacağını, erken rezervasyon fırsatlarıyla uygun ödeme koşullarında tatil yapabilen yabancılar gibi Türk tatilcilerin de uygun tatil yapabileceğini dile getirdi.

18 BÜYÜKŞEHİRDE TANITIM ÇALIŞMASI

18 büyükşehirde tanıtım ve reklam çalışmaları yapıldığını belirten AKTOB Başkanı, bu illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Eskişehir, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, Ordu, Sakarya, Samsun ve Trabzon olduğunu kaydetti. Bu 18 ilin toplam nüfusunun 44 milyon 818 bin olduğuna dikkati çeken Yağcı, tanıtım çalışmalarında bu nüfusun yarısına bile ulaşıldığı takdirde 20 milyonun üzerinde kişiye tekabül edeceğini kaydetti.

YÜZDE 50\'YE VARAN İNDİRİM

Tanıtım çalışmaları için www.antalyasenibekliyor.com adlı internet sitesi oluşturulduğunu aktaran Yağcı, tur operatörlerinin tur paketlerinde yüzde 10\'dan yüzde 50\'ye kadar değişen oranlarda indirim kolaylığı sağladığını söyledi. Avantajlı ödeme kolaylıklarının da bulunduğunu belirten Erkan Yağcı, AKTOB üyesi otellerin, Mart 2018 sonuna kadar oda kontenjanlarının yüzde 20\'sini bu kampanya kapsamında iç turizmde kullanacaklarını söyledi.

HER YERDE ANTALYA

Erkan Yağcı, kampanya kapsamında Türkiye\'nin 18 büyükşehrinde megalight, billboard, raket, otobüs ve metro ve tramvay durakları, megalight, tramvay giydirme gibi birçok reklam aracının kullanıldığını sözlerine ekledi. Projenin bütçesininse tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını aktaran Yağcı, \"2018\'de Antalya\'ya yurtdışından ciddi artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu kampanya yerli turizm açısından çok önemli bir fırsat\" dedi.



FOTOĞRAFLI