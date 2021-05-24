Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın nisan ayında göre yüzde 3,162 artarken, yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 35.64 azaldı.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan’da yıllık yüzde 3,162 artışla 790 bin 687 kişiye yükseldi. Verilere göre 2019 Nisan’da Türkiye’ye 3.3 milyon kişi düzeyindeyken, pandeminin başı olan geçen yıl Nisan’da yalnızca 24 bin 238 yabancı ziyaretçi geldi.

Yılın ilk dört ayında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 35.64 azalarak, geçen yılın aynı dönemindeki 4.26 milyon kişiden, 2.74 milyon kişiye geriledi. Türkiye’ye gelen turistler 2019 yılının ilk dört ayında ise 8.7 milyon kişiydi.

En çok turist Rusya'dan geldi

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Nisan’da Türkiye’ye turistler en çok, yüzde 19.75’e karşılık gelen 156 bin 133 kişi ile Rusya’dan, yüzde 9.84’e karşılık gelen 77 bin 835 kişi ile Ukrayna’dan, yüzde 6.85’e karşılık gelen 54 bin 135 kişi ile Almanya’dan geldi. Bu ülkeyi Bulgaristan ve İran izledi.

Ocak-Nisan döneminde de Türkiye’ye turistler en çok, yüzde 20.12’ye karşılık gelen 552 bin 48 kişi ile Rusya’dan, yüzde 7.08’e karşılık gelen 194 bin 384 kişi ile İran’dan, yüzde 6.82’ye karşılık gelen 187 bin 29 kişi ile Ukrayna’dan geldi. Bu ülkeyi Almanya ve Bulgaristan izledi.