Yabancı turist Almanya'yı sevdi



Almanya göçmen ve mülteciler kadar yabancı turistlerin de cazibe merkezi oldu. Yabancı turistlerin Alman otel, pansiyon ve kamping yerlerindeki geceleme sayısı geçen yıl ilk kez 70 milyonun üzerine çıktı. Alman Otelciler Birliği, Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları değerlendirirken, Almanya'nın her yıl yurt dışından daha fazla turist çekmesinin çeşitli nedenleri olduğunu, kültürel zenginliği kadar, turistik arzın fiyat karşılığı açısından da uygun olmasının turist sayısındaki artışta rol oynadığını duyurdu.

Yabancı turistlerin Almanya'daki geceleme sayısı son dört yıldır sürekli artmaktaydı. 2013'te geceleme sayısı bir yıl öncesine göre yüzde dört oranında artarak 71 milyon 600 bine yükseldi.

Yerli turistlerin geceleme sayısı ise 339 milyonla hemen hemen 2012 düzeyinde kaldı. Toplam turistik geceleme sayısı bir yılda yüzde bir oranında artarak 441 milyona çıkmış oldu. İstatistik sadece oteller ile en az on yataklı konaklama merkezlerini kapsıyor.

Alman Otelciler Birliği Başkanı Ernst Fischer, İstatistik Kurumu rakamlarının Alman turizmciliğinin muazzam büyüme potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi. Dört yıldır artan geceleme sayısının kendileri açısından takdir toplama ve motivasyon anlamına geldiğini belirten Fischer, turist sayısına paralel olarak bu önemli hizmet branşındaki istihdam ve yatırımların da arttığını belirtti.