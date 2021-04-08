Yabancı ticari yatlara Türkiye karasularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan yasa teklifi kabul edildi

AKP'li milletvekillerinin Meclis’e getirdiği yabancı ticari yatlara Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'den oluşan Türkiye karasularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan yasa teklifi TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda MHP'li milletvekillerinin de oylarıyla kabul edildi.

TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklif, Kabotaj Kanunu'nda değil, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklifin 11 ve 24'üncü maddelerine göre, ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine izin verilebilecek.

Türk bayraklı yatlar yabancılara kiraya verilebilecek

Ayrıca Türk bayraklı yatlar yabancılara kiraya verilebilecek. İzin verilen yatlardan boyutlarına göre 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen tutarda harç alınacak.