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Ekonomi
Deutsche Welle

Yabancı sermaye Almanya'yı sevdi

Yabancı sermayenin en fazla yatırım yaptığı Avrupa ülkesi Almanya. Yatırım amacıyla Almanya'ya transfer edilen yabancı sermaye tutarı her geçen yıl artıyor.

18 Mayıs 2017 18:05

Alman şirketleri yabancı sermayenin iştahını kabartıyor. 2016 yılında, birleşme, devralma ve ortaklıkların sayısı dört kattan fazla arttı. Bir kamu kuruluşu olan Almanya Ticaret ve Yatırım (GTAI) adlı pazarlama şirketi geçen yıl yabancı şirketlerden Almanya'ya bin 707 sermaye transferi yapıldığını açıkladı. 2015 yılında bu sayı sadece 413'tü. GTAI yetkililerinden Thomas Bozoyan, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Almanya'nın yabancı sermaye için son derece cazip bir yatırım yeri olduğunu" ve "yabancı yatırımcının Almanya'daki ekonomik canlanmadan pay almak ve teknoloji transferi yapabilmek için kesenin ağzını açtığını" söyledi. Bozoyan, yabancıların en fazla yatırım yaptıkları Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya'daki yatırımlarını arttıran yabancı şirketlerin başında Amerikan ve İngiliz işletmeleri geliyor. Almanya'da yapılan yatırımların yaklaşık üçte ikisi bu iki ülkeden geldi. Çin sermayesi beşinci sırada yer aldı. Bozoyan sermaye yatırımlarının adet olarak 47'ye gerilediğini, ancak transfer hacminin büyüdüğünü belirterek, "Çinliler Alman şirketlerini satın alabilmek için yüksek meblağları gözden çıkarıyorlar” dedi.

Çinliler geliyor

Almanya'da ilk kez yatırım yapan yabancı şirketlerin sayısında da bariz artış kaydedildi. 2016 yılında Almanya'da üretim tesisi ve pazarlama şirketi kuran yabancı kuruluşların sayısı bin 944'e yükseldi. GTAI sözcüsü Bozoyan, Almanya'ya transfer edilen yatırım sermayesinin dokuz yıldır artmakta olduğunu açıkladı. Bozoyan, 2016'da yapılan 6,2 milyar euro tutarındaki yatırımlarla 29 binlik istihdam yaratıldığını belirtti.

Almanya'da ilk kez yatırım yapan yabancı şirketler sıralamasının başında Çin kuruluşları geliyor. ABD, İsviçre, İngiltere ve Hollanda sermayeli şirketler de Almanya'ya büyük ilgi gösteriyor. Yabancı şirketlerin çoğu yatırım yeri olarak Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerini seçiyor. Almanya'ya en çok yatırım sermayesi getiren sektörlerin başında finans hizmetleri geliyor. Enformasyon teknolojileri ve bilgisayar yazılımlarıyla tüketim malları ve makine endüstrisi de yabancı şirketlerin Almanya'da yatırım yaparken en fazla tercih ettikleri branşlar arasında yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters, AG/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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