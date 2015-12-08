'Yabancı savaşçı sayısı ikiye katlandı'

ABD merkezli güvenlik danışmanlığı şirketi Soufan Group'un verilerine göre, Irak ve

Suriye'ye 86 farklı ülkeden 27 – 31 bin savaşçı

geldi. 2014 temmuz ayında yayınlanan

bir araştırmada Suriye'deki savaşçı sayısı 12 bin civarında olarak belirtilmişti.

Yabancı savaşçılar nereden geliyor?

Yabancı savaşçılar arasında en büyük grubu 8 bin kişiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika

oluşturuyor. Soufan Group'un çalışmasına göre yaklaşık 5 bin kişi Avrupa, 4 bin 700

kişi ise eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor. Yabancı savaşçıların yüzde 20 -30'luk

kısmının memleketlerine döndüğü belirtilerek, bunun Suriye ve Irak dışındaki terör

tehdidini artırdığı belirtildi.

Irak'taki cephaneliklere dikkat

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), IŞİD'in kullandığı

silahlara ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, silahların Irak ordusunun stoklarının

yağmalanmasıyla elde edildiği belirtildi. Başta Musul, Felluce, Tikrit ve Ramadi olmak

üzere Irak'ta terör örgütünün ele geçirdiği ordu ve polise ait cephaneliklerdeki silahların

kullanıldığı kaydedildi.

Af Örgütü'nün çağrısı

Yağmalanan Belçika, Çin, Almanya ve ABD üretimi makineli tüfeklerin IŞİD

militanlarınca kullanıldığı belirtildi. "IŞİD'in eline geçen silahlar, düşüncesizce

yapılan

silah ticaretinin nasıl geniş çaplı katliamlara yol açabildiğini çarpıcı bir şekilde ortaya

koyuyor" denilen raporda, dünyanın çeşitli bölgelerinden Irak'a on yıllarca devam

eden silah sevkiyatının vahim sonuçlara yol açtığına dikkat çekildi. Yetersiz düzenleme

ve gözetim nedeniyle IŞİD'in silahlara erişim imkânı elde ettiğine dikkat çekilerek

Irak'taki cephaneliklerin daha sıkı denetlenmesi talep edildi.



