'Yabancı savaşçı sayısı ikiye katlandı'

ABD merkezli güvenlik danışmanlığı şirketi Soufan Group'un verilerine göre, Irak ve
Suriye'ye 86 farklı ülkeden 27 – 31 bin savaşçı
geldi. 2014 temmuz ayında yayınlanan
bir araştırmada Suriye'deki savaşçı sayısı 12 bin civarında olarak belirtilmişti.
Yabancı savaşçılar nereden geliyor?
Yabancı savaşçılar arasında en büyük grubu 8 bin kişiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika
oluşturuyor. Soufan Group'un çalışmasına göre yaklaşık 5 bin kişi Avrupa, 4 bin 700
kişi ise eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor. Yabancı savaşçıların yüzde 20 -30'luk
kısmının memleketlerine döndüğü belirtilerek, bunun Suriye ve Irak dışındaki terör
tehdidini artırdığı belirtildi.
Irak'taki cephaneliklere dikkat
Öte yandan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), IŞİD'in kullandığı
silahlara ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, silahların Irak ordusunun stoklarının
yağmalanmasıyla elde edildiği belirtildi. Başta Musul, Felluce, Tikrit ve Ramadi olmak
üzere Irak'ta terör örgütünün ele geçirdiği ordu ve polise ait cephaneliklerdeki silahların
kullanıldığı kaydedildi.
Af Örgütü'nün çağrısı
Yağmalanan Belçika, Çin, Almanya ve ABD üretimi makineli tüfeklerin IŞİD
militanlarınca kullanıldığı belirtildi. "IŞİD'in eline geçen silahlar, düşüncesizce
yapılan
silah ticaretinin nasıl geniş çaplı katliamlara yol açabildiğini çarpıcı bir şekilde ortaya
koyuyor" denilen raporda, dünyanın çeşitli bölgelerinden Irak'a on yıllarca devam
eden silah sevkiyatının vahim sonuçlara yol açtığına dikkat çekildi. Yetersiz düzenleme
ve gözetim nedeniyle IŞİD'in silahlara erişim imkânı elde ettiğine dikkat çekilerek
Irak'taki cephaneliklerin daha sıkı denetlenmesi talep edildi.