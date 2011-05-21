Yabancı şarkılara yasak tehlikesi

T24 - MESAM ve MSG arasındaki anlaşmazlık yüzünden Haziran ayından itibaren yabancı sanatçıların eserlerinin satışı ve yayını engellenecek.







Favori yabancı şarkıcınız kim? Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber veya Katy Perry, belki de Beyonce... Bütün isimlerin şarkıları Türkiye'de yasaklanma tehlikesiyle yüz yüze...

Habertürk'ün haberine göre; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Meslek Grubu (MSG) arasındaki anlaşmazlık yabancı sanatçıların eserlerinin Türkiye'de satışının engellenmesi tehlikesini getirdi. Bu da yaz boyu diskolar dahil, radyo, televizyon gibi müzik yayını yapılan her yerde yabancı eserlerin susması demek.



Yasak Haziran'dan itibaren başlıyor

Haziran ayından itibaren yabancı kaset, CD, VCD, DVC, Blue Ray veya ücretli internet kayıtlı eserlerin yurtiçinde satışının engellenmesine kadar varacak gelişme MESAM ve MSG'nin Türkiye'de kullanılan yabancı şarkılar için ayrı ayrı, çifte telif ödemesi yaptığının tespiti üzerine ortaya çıktı.

Çifte ödeme yapıldığını tespit eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı görevlendirdi. Bakanlık, teftiş raporu sonrası mükerrer ödemelerden dolayı yurtdışına ödenecek para akışının kesilmesini istedi. Dünya Müzik Eserleri Telif Birliği olan CISAC, Türkiye'deki bu gelişmeyi masaya yatırdı ve "Telifler ödenmezse yurtdışından gelecek yabancı hiçbir şarkı Türkiye'de çalınamaz" uyarısında bulundu.



MESAM: Uluslararası mahkemeye düşeriz

MESAM Başkanı Faruk Demir: Yabancı şarkıların teliflerini dağıtma yetkisi uluslararası anlamda bizde. MSG ise bu hakları toplayıp dağıttığını iddia ediyor. Mükerrerlik buradan kaynaklanıyor. Yetkinin bizde olduğuna ilişkin CISAC tarafından Bakanlığa gönderilen, "Telif hakları MESAM'dadır" yazısı var. MESAM'ın 186 ülke ile karşıklıklı anlaşması var. MESAM bu anlaşmalara dayanarak yabancı repertuvarın parasını kanuna göre yıllardır yurtdışına gönderiyor. O ülkelerdeki Türk bestecilerin hakları da bize geliyor. Burada 2001 'de kurulan MSG korsan olarak yabancı repertuvar için para topluyor. Biz besteciye, aranjöre, söz yazarının parasını yurtdışındaki meslek birliğine gönderiyoruz. Yabancı müzik piyasası iç işleyişteki hatayı düzeltmeyi beklemez, 6 ayda bir alacağı paraya bakar. Para gelmiyorsa yabancı repertuvarı Türkiye'den çeker ve biz uluslararası mahkemeye kadar düşeriz. Birinci derecede Türkiye, sonra bakanlık ve meslek birliği zarar görür. O zaman asansörlerde bile yabancı müzik çalamazsınız. Olağanüstü kurul toplanıyor. Genel kurul yapmaktan işimizi yapamaz olduk.



MSG: MESAM ödeme yapamaz

MSG Genel Sekreteri Barış Sensoy: MESAM'dan kaynaklanan bir sıkıntı var. Müfettiş raporunda da MESAM'ın telif ücretini dağıtmaması gerektiği ortaya çıktı. Bizde Türkiye temsilcisi olarak çalışan editör üyeler var. Bunlara MESAM ödeme yapamaz ve para toplayamaz. MESAM çift taraflı anlaşmalarından dolayı sadece eser sahip payını öder.



Kültür Bakanlığı: Ne kadar ödendi tespite çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi: Mükerrer ödemeye engel olmalıyız. Kendi aralarında bir anlaşmalılar. MESAM uzun süre MSG'nin yetkili olmadığını iddia etti. Uluslararası kuruluşlardan yazı getireceklerini söylediler. Ödenen paraların ne kadar olduğunun tespitine çalışıyoruz.





