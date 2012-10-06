Yabancı doktorların tercihi İstanbul

Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısını değiştiren Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'de sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme imkanına sahip olan yabancı doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin ilk başvuruları Bakanlıkça değerlendirilmeye alındı.

YÖK'ün kabul ettiği denklik ve Türkçesi uygun bulunan adayların dosyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınıyor. Çalışma izni almış olanlar da Türkiye'de göreve başlayabilecek.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan'dan edinilen bilgiye göre, bakanlık bugüne kadar Türkiye'de çalışmak için başvuran 171 sağlıkçının dosyasını uygun buldu.

158'i doktor, 9'u hemşire, 3'ü fizyoterapist, biri de anestezi teknikeri olan yabancı sağlıkçıların çalışmak istediği iller arasında en çok tercih ettikleri şehir ise İstanbul.