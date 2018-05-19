Yabancı rallicilere 'Galatasaray' dedirten ayakkabı boyacısı 'Beşiktaş' cevabı aldı

Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA)- FRANSA\'nın Strazburg kentinde başlayan ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin katılımcıları, Türkiye turundaki duraklarından biri olan Adana\'da renkli görüntüler oluşturdu. Rallicilere \'Cimbom Galatasaray\' diye bağıran bir ayakkabı boyacısı tempo tutarken \'Beşiktaş\' cevabı alınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Uluslararası organizasyonla Fransa\'nın Strasburg kentinden başlayan rota ile Türkiye’de 44 ilden geçtikten sonra Ürdün’e gidecek olan Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi sporcuları, Adana\'ya ulaştı. 11 ülkeden 110 sporcunun katıldığı organizasyon kapsamında kente gelen katılımcılar, şehir turu attıktan sonra tarihi Taşköprü\'ye geldi. Taşköprü üzerinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.

Rallinin organizasyonunu gerçekleştiren Europa Orient Rallisi\'nin İkinci Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Serin, gerçekleştirdikleri aktivite ile ilgili bilgiler verdi. Rallinin Fransa’nın Strazburg kentinden başladığını belirten Nadir Serin, Ürdün’ün Amman kentinde biteceğini söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise rallicilerin Mersin turundan sonra Adana\'ya konaklamak için döneceklerini belirtirken, misafir etmekten memnun olacaklarını kaydetti.

\'GALATASARAY\' TARAFTARI TEMPO TUTTURDU

Sporcuların tarihi Taşköprü üzerinde fotoğraf çektirmek için sıralandığını görünce köprüye gelen ayakkabı boyacısı 76 yaşındaki Muhammet Uyar, bazı sporcularla \'Galatasaray\' diyerek tempo tutmaya başladı. Sporculara Galatasaray bayrağını tutturarak tempo tutmaya devam eden Uyar, ralli sporcularından birinin \'Beşiktaş\' diye tempo tutması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Türkçe bilmeyen yabancı rallicilerle İngilizce konuşmaya çalışan Uyar, ilginç diyaloglar gerçekleştirdi. Tarihi Taşköprü üzerinde Adana manzarasında fotoğraf çektiren sporcular, bir sonraki etap olan Mersin\'e yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araçların şehir turundan görüntüler

- Nadir Serin\'in açıklamaları

- Ayakkabı boyacısının \'Galatasaray\' diye tempo tutması

- Dua okuması

- Genel ve detay görüntüler

- Ayakkabı boyacısının Galatasaray bayrağı sallaması

- Yabancı rallicilerle İngilizce konuşmaya çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)