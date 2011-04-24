Yabancı porno yıldızına Türkçe evlenme teklifi

T24 - Porno yıldızı Bree Olson'un sayfasında paylaştığı Türk hayranına ait mektup Twitter'da en çok konuşlan konulardan biri haline geldi.





Bree Olson’a bir Türk hayranı tarafından yazılan ve evlenme teklifi de içeren Türkçe mektup sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’de yaşayan Olson, kendisine posta yoluyla ulaşan mektubun fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Mektubun tamamı için üzerine tıklayın.

Mektubunda 'Bu sevgiyi Rabbimizden aldık, Sevgidir o Rahman ve Rahimdir' diyen Türk hayran sonraki satırlarda "Benimle evlenir misiniz?" diyerek yıldıza evlilik teklifinde bulunuyor.



















