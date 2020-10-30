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Ekonomi

Yabancı plakalı araçlar için flaş karar!

30 Ekim 2020 13:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurtdışında yaşayan vatandaşların pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla iznin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Pekcan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı.

ılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak."

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