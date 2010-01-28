T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yabancı Özel Okullara Giriş Sınavı kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan okulları için yapılan giriş sınavını kaldırma kararı aldı.

28 Ocak 2010 02:00

  


T24- Milli Eğitim Bakanlığı, Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan okullarına girebilmek için ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği “Özel Yabancı Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı”nı kaldırma kararı aldı.

Türkiye Özel Okullar Birliğince düzenlenen sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, toplantıya verilen arada, Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan ile bir araya geldi.

Çubukçu'nun, bu görüşmede Gülan'a, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği “Özel Yabancı Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı”nın kaldırılması kararını aldıklarını söylediği öğrenildi.

Bu okulların, öğrencilerini Seviye Belirleme Sınavı'na göre alacakları belirtildi. Sınav sonucuna göre öğrenci alımının ayrıntılarını özel okullar belirleyecek.

Geçen sene Mayıs ayında yapılan sınavda, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilimler ve dili öğrenme yeteneğine ilişkin sorular yer alıyordu.

Kaldırılan sınavla öğrenci alan okullar şöyle: “Özel Alman Lisesi, St. Michel Fransız Lisesi, İzmir St. Joseph Fransız Lisesi, St. Pulcherie Fransız Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, St. Georg Avusturya Lisesi, St. Georg Avusturya Tic. Lisesi, St. Benoit Fransız Lisesi, Amerikan Robert Lisesi, İtalyan Lisesi, St. Joseph Fransız Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Lisesi.”

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Gülan, yaptığı açıklamada, SBS sonucuna göre nasıl bir değerlendirme yapılarak öğrenci alınacağının, İstanbul'a döndüklerinde yabancı ve Türk özel okullarıyla yapılacak toplantı sonucunda belirleneceğini söyledi.

Öğrenci alımına ilişkin şu an için iki seçeneğin olduğunu ifade eden Gülan, “Biri geçen sene Türk özel okullarının yaptığı gibi sadece 8. sınıf SBS sonucuna göre öğrenci alınabilir, bir diğeri ise ondan daha önceki sene yaptığımız gibi aynı sınav üzerinden tercih toplayarak yerleştirme yapabiliriz. Bizim belirleyeceğimiz kıstaslara göre yeniden planlama yapılacak” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24