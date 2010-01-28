Yabancı Özel Okullara Giriş Sınavı kalkıyor





T24- Milli Eğitim Bakanlığı, Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan okullarına girebilmek için ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği “Özel Yabancı Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı”nı kaldırma kararı aldı.



Türkiye Özel Okullar Birliğince düzenlenen sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, toplantıya verilen arada, Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan ile bir araya geldi.



Çubukçu'nun, bu görüşmede Gülan'a, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği “Özel Yabancı Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı”nın kaldırılması kararını aldıklarını söylediği öğrenildi.



Bu okulların, öğrencilerini Seviye Belirleme Sınavı'na göre alacakları belirtildi. Sınav sonucuna göre öğrenci alımının ayrıntılarını özel okullar belirleyecek.



Geçen sene Mayıs ayında yapılan sınavda, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilimler ve dili öğrenme yeteneğine ilişkin sorular yer alıyordu.



Kaldırılan sınavla öğrenci alan okullar şöyle: “Özel Alman Lisesi, St. Michel Fransız Lisesi, İzmir St. Joseph Fransız Lisesi, St. Pulcherie Fransız Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, St. Georg Avusturya Lisesi, St. Georg Avusturya Tic. Lisesi, St. Benoit Fransız Lisesi, Amerikan Robert Lisesi, İtalyan Lisesi, St. Joseph Fransız Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Lisesi.”

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Gülan, yaptığı açıklamada, SBS sonucuna göre nasıl bir değerlendirme yapılarak öğrenci alınacağının, İstanbul'a döndüklerinde yabancı ve Türk özel okullarıyla yapılacak toplantı sonucunda belirleneceğini söyledi.



Öğrenci alımına ilişkin şu an için iki seçeneğin olduğunu ifade eden Gülan, “Biri geçen sene Türk özel okullarının yaptığı gibi sadece 8. sınıf SBS sonucuna göre öğrenci alınabilir, bir diğeri ise ondan daha önceki sene yaptığımız gibi aynı sınav üzerinden tercih toplayarak yerleştirme yapabiliriz. Bizim belirleyeceğimiz kıstaslara göre yeniden planlama yapılacak” diye konuştu.