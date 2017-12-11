Yabancı öğrenciler, ilk kez Türkçe tiyatro oyunu izlediler

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi\'nde (ERSEM) Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, ilk kez Türkçe oynanan bir tiyatro oyununu izleme olanağı buldu.

Türkiye Burslusu olarak dünyanın farklı ülkelerinden Kayseri\'ye gelen ve ERSEM\'de Türkçe dersleri alan yabancı öğrenciler, ERSEM koordinatörü Emre Gökduman ve ERSEM\'de Türkçe öğreticisi olarak görev yapan Ali Osman Çelik öncülüğünde tiyatro etkinliğine götürüldü. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki yabancı öğrencilerin Türkçe öğreniminin devam ettiğini belirten program yürütücüsü Emre Gökduman, şöyle dedi:

\"Her sene bir önceki seneden daha da güzel. Alanında uzman ve güçlü kadromuz, öğrenci ile bire bir ilgi ve çalışmalarımıza destek veren üniversitemiz ve şehrimiz sayesinde, amacımız ülkemizde bu işi yapanlar arasında ilk sıralarda olmaktır. Dil demek kültür demektir. Öğrencilerimizin şansı öğrendikleri dilin konuşulduğu bir şehirde kültür ile iç içe Türkçe öğreniyor olmalarıdır. Biz de hem derslerimizde hem de şehrimizdeki kültürel faaliyetleri fırsat bilerek onlara yardımcı oluyoruz.\"

Konferans salonunda düzenlenen programa katılan yabancı öğrencilerin ilk kez Türkçe bir tiyatro izlediklerinin altını çizen Gökduman, şöyle dedi:

\"Kayseri\'ye misafir olarak gelen öğrencilerimiz ilk kez Türkçe bir tiyatro izlemenin zevkini yaşadı. Henüz A2 seviyesindeki öğrencilerin \'Kadına Şiddete Hayır!\' temalı \'Tut Elimden\' adlı oyunu izlerken ağlamaları, oynanan oyunu ne denli anladıklarını, Türkçe\'yi yeni öğreniyor olmalarına rağmen anlayabildiklerinin göstergesiydi.\'\'

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