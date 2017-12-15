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"Yabancı öğrenciler, eğitim için Türkiye’ye gelmeye çekiniyor”

Beykoz Üniversitesi Rektörü: Öğrenci hareketlilik programı Erasmus çerçevesinde yapılan anlaşmalarda azalma var

15 Aralık 2017 17:15

Türkiye’de tam zamanlı, ücretli eğitim almaya gelen yabancı öğrenci sayısının azaldığını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, öğrenciler arasında “olumsuz” bir bakış olduğunu söyledi. Durman, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelmeye çekindiğini kaydetti. 

Dünya gazetesinden Kezban Karaboğa’ya konuşan Prof. Dr. Durman, “Öğrenci hareketlilik programı Erasmus çerçevesinde yapılan anlaşmalarda azalma var. Bunu dışında esas olarak Türkiye’ye tam zamanlı full-time, ücretli eğitim almaya gelen öğrenci sayısında oldukça önemli düşüşler var. Ücretli öğrenciler eğitim için Türkiye’ye gelmeye çekiniyor” dedi. 

Suriyelilerin dışında Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen yabancı öğrenci sayısında azalma olduğunu ifade eden rektör, "Türkiye’ye karşı hala olumsuz bir bakış var” diye konuştu. 

"Akademik özgürlükler konusu çok önemli, ihraçların iyi anlatılması gerekiyor"

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu algının değiştirilmesi için çalışmaları olduğunu anlatan Prof. Durman, yabancı üniversitelerin Türkiye ile ortak programlar geliştirmek istediklerini ama Türkiye ile ilgili hala olumsuz algılarını koruduklarını belirtti. Prof. Durman, “Yurt dışında akademik özgürlükler konusu çok önemli. Örneğin akademisyenlerle ilgili ihraçlar çok iyi anlatılması gerekiyor, bu olaylar yurtdışındaki meslek grupları ve üniversite ile ilişkilerde kendisine bir yer buluyor” ifadesini kullandı.

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