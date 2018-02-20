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Eğitim

Yabancı öğrenciler, down sendromlu öğrenciler ziyaret etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM), Yabancılara Türkçe Öğretim Programı'nda Türkçe öğrenen 30 farklı ülkeden 48 öğrenci, down sendromlu öğrencilerin eğitim aldığı okulu ziyaret etti

20 Şubat 2018 14:30

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM), Yabancılara Türkçe Öğretim Programı\'nda Türkçe öğrenen 30 farklı ülkeden 48 öğrenci, down sendromlu öğrencilerin eğitim aldığı okulu ziyaret etti.
Kayseri\'deki üniversitelerde eğitim gören 48 yabancı öğrenci, Şehit Yiğit Can Çiğa Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi\'ni ziyaret etti. Yabancı öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri, down sendromlu öğrencilere verdi.
ERSEM’de Türkçe okutmanı olan Rıfat Eravşar, “Zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu 110 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, engelli öğrencilerle ilgili farkındalık oluşturabilmek, Türkiye Cumhuriyeti\'ndeki engelli öğrencilerin eğitim şartlarını gösterebilmek ve engelli öğrencilerin eğitim durumlarını aktarabilmek adına çeşitli faaliyetler yapıldı. Uluslararası öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldıkları hediyeler ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde hazırlanan kırtasiye hediyeleri birleştirilerek öğrencilere takdim ettik” dedi.
Öğrencilerin ortak etkinliklere katıldığını belirten Eravşar, “Bir ders boyunca her sınıfta üçer öğrenci bulunarak resim yapma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerde bulunuldu. Okul Müdürü Serkan Karakaya başta olmak üzere bütün idari personel, öğretmenler, yabancı öğrencilere okul tanıtımı ve uygulama birimlerini anlattı” ifadelerine yer verdi.

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