Yabancı öğrenciler Cudi eteklerinde halay çekti

Şırnak'ın Silopi İlçesi’ne 5 farklı ülkeden gelen 35 üniversite öğrencisi Cudi Dağı’na çıkarak halay çekti. Gürcistanlı İrakli Bebin, Silopi’ye geleceklerini öğrendiği zaman internet üzerinden arama yaptığını belirterek, "Google’da Silopi yazıp arama yaptığımda karşıma, ’terörist’ çıktı. Buna rağmen geldik" dedi. Türkiye’ye daha önce iki kez geldiğini söyleyen Ukraynalı öğrenci Natalia Masechko, “Orası başka Türkiye, burası başka Türkiye sanki” dedi.

Gençler İçin Çözüm Zamanı projesi kapsamında kısa süre önce Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne gelen 35 öğrenci, Cudi Dağı eteklerindeki Gürümlü Beldesi’ne giderek burada öğle yemeği yedi. Beldede dolaşan öğrencilere, buradaki gençler yöreye özgü poşu taktı. Poşu takılan yabancı öğrenciler beldedeki gençlere, künye ve kolyelerini hediye etti. Birlikte halay çektikleri beldedeki gençlerle hatıra fotoğrafları çeken yabancı öğrenciler, burada olmaktan memnun olduklarını söyledi. Bazı öğrenciler salıncaklarda sallanarak, mangalda et pişirilmesini izledi.

Öğrenciler ile top oynayan ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken yabancı öğrenciler, yörede oturanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gürcistanlı İrakli Bebin, Silopi’ye gelecekleri kesinleşince internette arama yaptığını belirterek, "Arama sitesinde Silopi yazdığımızda karşımıza ’terörist’ çıkıyordu. Silopi’ye geldik Türk-Kürt kardeşliği var. İnsanlar çok iyi, olumlu, hiç haberlerde yansıtıldığı gibi değil. Burada çok iyi bir misafirperverlik ile karşılandık" dedi.

Ukraynalı öğrenci Natalia Masechko da, Türkiye’ye daha önceden iki kez geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Daha önceki gittiğim yerler ile burası arasında çok büyük fark var. Orası başka Türkiye, burası başka Türkiye sanki. Buraya gelmeden önce internette, sosyal medyada araştırdım. Gelmeden önce hep asker ve savaşla ilgili sonuçlar buldum. Ancak, böyle olmadığını buraya geldiğimde gördüm ve düşüncelerim çok değişti, medyadaki gerçekle çok farklı. Gerçekten buradaki insanlar çok yardımsever. Biz farklı bir kültür, faklı bir bölgeden geliyoruz, aynı dili konuşmamamıza rağmen bize kendi yemeklerini, evlerini açıp, paylaştılar. Bize yemeklerinden yedirdiler. Avrupa Birliği’ne sonra, Silopi Kaymakamlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi kendi ülkemize bekliyoruz, misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Şu anda ülkemizde büyük karışıklıklar var ama umarım biz de bunları atlatacağız."

Öğrenciler daha sonra Görümlü Beldesi’nde kendileri için hazırlanan yöresel sofraya konuk oldu. Proje koordinatörü Ali Bilgin ve tercüman Görkem Yüzgeçcioğlu, yabancı öğrencilere tanıttıkları yemeği daha sonra birlikte yedi.