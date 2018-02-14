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Yabancı öğrenciler, Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti

Mehmet ALTINTAŞ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni, 18 ülkeden 36 öğrenci ziyaret etti

14 Şubat 2018 15:57

Mehmet ALTINTAŞ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti\'ni, 18 ülkeden 36 öğrenci ziyaret etti.
Avrupa Birliği Gençlik Projeleri kapsamında Çavdarhisar ilçesini ziyaret eden yabancı öğrenciler, Kaymakam Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer tarafından misafir edildi. Zeus Tapınağı\'nda öğrencilere, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar ilçesi hakkında bilgi veren Kaymakam Yurdagül, \"Aizanoi Antik kentimiz, antik dünyanın ilklerini ve teklerini uhdesinde barındıran önemli ve çok özel bir yerdir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle burada buluşmaktan çok memnun kaldım\" dedi.
Aizanoi Antik Kenti\'ndeki dünyanın ilk borsası (Aizanoi Macellum), Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro ve Aizanoi harabelerini dolaşan öğrenciler, dünyanın ender özelliklerini üzerinde barındıran açık hava müzesine hayran kaldı. Aizanoi Antik Kenti\'ni tekrar ziyaret edeceklerini belirten öğrenciler, gönüllü turizm elçileri olarak çalışacaklarını ifade etti. Gezinin ardından Kaymakamı Yurdagül ve Başkan Başer ile birlikte belediyeye geçen öğrencilere, çay ikram edildi.

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