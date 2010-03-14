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Yaşam

Yabancı medya patronu Atatürk okuyor

Ünlü medya imparatoru, Wallpaper dergisinin son sayısında ofisini tanıtan fotoğraf çektirdi, okuduğu kitap dikkatli gözlerden kaçmadı...

14 Mart 2010 02:00

T24 - Ünlü medya imparatoru, Wallpaper dergisinin son sayısında ofisini tanıtan fotoğraf çektirdi, okuduğu kitap dikkatli gözlerden kaçmadı...

Dünya medya imparatoru Robert Murdoch'un oğlu James Murdoch'un çalışma masasının üzerinde Andrew Mango'nun 'Atatürk' kitabı duruyor. Ünlü Wallpaper dergisinin son sayısında James Murdoch'un ofisini tanıtanan fotoğrafta Atatürk kitabı dikkati çekiyor. 37 yaşındaki Murdoch, Harvard'daki sanat eğitimini yarım bırakarak babasının medya şirketi News Corp'un başına geçti.

Murdoch, İngiliz The Sun ve Times gazetelerinin yanı sıra ABD'nin saygın gazetesi Wall Street Journal ve neşeli tabloid New York Post'un sahibi. Murdoch Ailesi, ayrıca ABD'de Fox TV İngiltere'de Sky gibi TV kanallarının yanı sıra yüzlerce yerel kanal ve gazetenin de sahibi. James Murdoch, babasından devraldığı büyük imparatorluğu 2010'lu yıllarda daha da yukarı taşımayı hedefliyor...



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