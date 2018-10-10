Yabancı mahkemelerin boşanma kararları Türkiye'de de tanınacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararının, Türkiye'deki mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebileceğini bildirdi.

YTB, yabancı ülkelerde alınan boşanma kararlarının basit usul ile tanınmasına yönelik uygulama hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 7 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik"in uygulamasının Ankara İl Nüfus Müdürlüğünden başladığı ve 15 Ekim Pazartesi gününden itibaren de dış temsilciliklerde başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Böylelikle yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararı, Türkiye'de mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebilecek ancak nafaka, velayet gibi tenfiz hükümleri içeren kararlar için, yine Türk mahkemelerine başvurmak gerekecek." bilgisi yer aldı.

Söz konusu uygulamaya ilişkin, "Uygulama ile vatandaşlarımız açısından önemli mağduriyet ve maddi yük getiren dava süreci ortadan kaldırılmış, yurt dışındaki vatandaşlarımızın temel hukuki sorunlarından biri çözüme kavuşturulmuş olacak." ifadesi kullanıldı.

Tanıma işleminin tescili için iki tarafın da başvuru yapmasının gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu başvurunun taraflarca bizzat yapılabileceği gibi yasal temsilcileri ve vekilleri aracığı ile de yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın aynı anda, aynı yerde başvuru yapması şartı aranmadığı ancak iki başvuru arasında en fazla 90 gün olabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava veya tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir karar bulunmadığını yazılı olarak beyan etmeleri gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların dış temsilcilik tarafından düzenlenen yazılı başvuru formunu doldurmaları ve bu forma aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre, onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesini eklemeleri gerekeceği vurgulandı.

Öte yandan, adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesinin eklenmesi gerektiği bildirildi.

Tarafların kararın tanınmasına ilişkin teslim etmeleri gereken diğer belgeler ise şu şekilde:

"Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri, vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği."

Açıklamada, söz konusu belgelerde eksiklik olması halinde taraflara 90 gün ek süre verileceğini belirtildi.