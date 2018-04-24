Yabancı kartlarla hava yolları ödemeleri dört katına çıktı

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 5.95 milyar lira harcama yapılırken, yabancı kartlarla yapılan hava yolları ödemeleri de dört katına çıktı.

BKM’nin verilerine göre, Mart sonunda Türkiye’de 63.4 milyon adet kredi kartı ve 134.6 milyon adet banka kartı bulunuyor. Mart 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7.0’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Mart ayında toplam 64.3 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 57.1 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 7.2 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.

BKM verilerine göre Ocak-Mart ayları arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yurt içinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 5.95 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı da 460 liradan 584 liraya çıktı.

Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektörel dağılımında. en büyük payı yüzde 34 ile hava yolları sektörü aldı. Hava yolları sektörünü yüzde 15 ile konaklama, yüzde 12 ile giyim ve aksesuar, yüzde 7.0 ile seyahat acenteleri, yüzde 6.0 ile market ve AVM sektörleri izledi. Yabancı kartlarla havayolları ödemeleri yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 318 artışla yaklaşık dört katına çıktı. Turizmin ana sektörlerinden olan konaklama sektörü yüzde 42 artış ve seyahat acenteleri sektörü yüzde 36 artış ile yine en fazla artış görülen sektörler arasında yer alıyor. (Grafik)