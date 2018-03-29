Yabancı hastaya vergi muafiyeti getiren düzenleme Meclis'ten geçti

Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenleme dün gece Meclis’ten geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tasarının yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek düzenlemenin sağlık turizmi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Demircan, tasarının yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme için “Dünyada sağlık turizminden yararlanan insan sayısı 30 milyon, harcanan para 500 milyar dolar. Yani kişi başına harcanan para 17 bin dolar. Bugün 5 milyar dolar hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var yurt dışından ve bunu 10 milyar dolar üzerine taşımak mümkün” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise “Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma yüzde 8 KDV ödeyecek ama George, Hans gelirse KDV sıfır. Bu mu yerli ve millî hükümet? 81 milyon inim inim inlerken, borç altında inlerken KDV ödeteceksin sağlık hizmeti alırken George’a, Hans’a ödetmeyeceksin. Bu kabul edilemez” diye eleştirdi.

Demircan da, “Bir ayrımcılık değil. Bu, ülkenin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı bir yöntemdir; bunu, pek çok ülke pek çok alanda yapıyor. Türkiye’nin çıkarlarını, geleceğini, imkânlarını artırmak için atılmış bir adımdır” diye yanıt verdi.

AKP'nin verdiği değişiklik önergesiyle de, Maliye Bakanlığı’na 'birden fazla mükellef adına grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilebilme' yetkisi verilmesini öngören hüküm tasarı metninden çıkarıldı. Devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememesi halinde iadesini öngören düzenleme de metinden çıkarıldı.