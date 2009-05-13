Yabancı gazetecilerin metrobüs ilgisi

Türkiye'ye 16 farklı ülkeden gelen gazeteciler, İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk'ten metrobüs araçları hakkında bilgi aldı.



İETT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeden gelen gazeteciler ile Mercedes Benz firması yetkilileri, İETT Kağıthane Garajı Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, İETT Genel Müdürü Öztürk ile bir araya geldi.



Gazetecilerin metrobüs aracı hakkındaki sorularını yanıtlayan Öztürk, İstanbul'da 4 bin 728 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, metrobüsün memnuniyet oranının yüzde 98'lere ulaştığını kaydetti.



Şu anda 40 kilometreyi bulan Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs hattında günlük yolcu sayısının 700 bine ulaştığını belirten Öztürk, metrobüsün ikinci etabı olan Avcılar-Zincirlikuyu hattının hizmete girmesiyle İstanbulluların yüzde 21'inin özel araçlarını bıraktığını, bu oranın Söğütlüçeşme hattında yüzde 40'lara ulaştığını belirtti.



Öztürk, yaptıkları araştırmalarda, İstanbulluların yüzde 39'unun metrobüsün kendi bölgelerinde de yaygınlaştırılmasını istediklerinin tespit edildiğini aktardı.



Gazeteciler daha sonra metrobüs hattına geçerek, Edirnekapı-Söğütlüçeşme hattında kısa bir yolculuk yaptı.

