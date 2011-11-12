-Yabancı fotoğrafçılardan ''Büyük Türkiye Fotoğrafı'' İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Zaman gazetesinin 25. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ''Türkiye'de Zaman'' başlıklı fotoğraf projesi kapsamında, dünyaca ünlü 25 fotoğraf sanatçısı, ele aldıkları farklı konularla Türkiye'yi anlattı. Ünlü fotoğrafçılar, 10 aylık süre zarfında, farklı zamanlarda farklı bölgelerde çalıştıkları konularla Türkiye'de yaşanan olay, kültür ve hikayeleri yurt dışından bir bakış açısıyla ele aldı. Zaman gazetesinin öncülüğünde gerçekleşen proje sonucunda açılan sergiler ve basılacak kitap ise hem Türkiye'deki fotoğrafçıları kendi ülkelerindeki zenginliklere farklı bir gözle bakmaya yönlendirecek hem de Türkiye için dönemsel envanter niteliği taşıyacak. Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, projeye katılan fotoğrafçıların, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde foto röportaj çalışmaları yaptıklarını anlattı. Sevi, tematik tarzda Türkiye'nin sorun ve değerlerini yansıtan çalışmalarla, dönemin bir fotoğraf taramasına imza atıldığını belirtti. İlk fotoğrafçının çalışmasına başladığından bugüne kadar geçen sürede, Paolo Pellegrin, Reza, Bruno Barbey, Rena Effendi, Ami Vitale, Steve Mccurry, Anders Petersen, Samuel Bollendorff gibi önemli isimlerin çalışmaları sırasında, Türkiye'deki fotoğrafçılarla bir araya gelmeleri için de organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Sevi, Türkiye'de Zaman Projesi'nin başta Zaman gazetesi foto muhabirleri olmak üzere çok sayıda fotoğrafçıyla gerçekleşen bir okula dönüştüğünün altını çizdi. -Cumhurbaşkanı Gül de projeye konu oldu- Birbirinden farklı tarz ve anlatım üslubuna sahip fotoğrafçıların birer haftalık süreyle Türkiye'ye dair fotoğraflar çekmesinin ''Dünya Gözüyle Türkiye''yi görmeyi de sağlayacağını ifade eden Sevi, ''Örneğin Kathryn Cook, Bitlis Ahlat'ı, 2 yaşındaki bebeği Luna'yı sırtında gezdirerek fotoğrafladı. Vanessa Winship, İstanbul'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nı çalışırken, prestijli Henri Cartier Bresson Ödülü'nü kazandığını öğrendi. Michek Vanden Eeckhoudt, bir hafta boyunca Toroslar'da, Anadolu'nun son yörüklerinden Sarıkeçililerle yaşadı. Her fotoğrafçı farklı yaşanmışlıklarla ülkemizden ayrıldı'' diye konuştu. Sevi, Time dergisi için çalışan ve Beyaz Saray'da 7 yılı aşkın süre foto muhabirliği yapan eski ABD Başkanı George W. Bush ile Barack Obama'yı da bir süre takip eden Christopher Morris'in, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çalışma ekibinin bir haftasını fotoğrafladığını söyledi. Proje kapsamında çekilen fotoğrafların, Taksim, Galatasaray ve Tünel Meydanı ile Sismanoglio Megrano, Fotoğrafevi, Fototrek Fotoğraf Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde 15 Kasım Salı gününden itibaren sergileneceğini kaydeden Sevi, bir hafta boyunca, ''Photo Journalism Ekolü''nün tartışıldığı bir dizi etkinlik yapılacağını söyledi. Dünyaca ünlü 25 fotoğrafçının gözünden çekilmiş eserlerden oluşan ''Türkiye'de Zaman'' sergisi, 15 Kasım Salı günü, The Marmara Otel'de düzenlenecek törenle açılacak.