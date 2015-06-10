Yabancı diplomaların çoğu tanınıyor



Federal Araştırma Bakanlığı'nın, Federal Hükümet tarafından yürürlüğe konulan diploma ve meslek sertifikalarının tanınması yasasına dair yaptığı bir araştırma olumlu sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada, Nisan 2012 - Aralık 2013 arasında yapılan başvurular değerlendirildi. Verilere göre bu dönemde tanınması için başvuruda bulunulan 26 bin 500 diplomadan yüzde 96'sı kısmen veya tamamen tanındı.

Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka (CDU), üç yıl önce yürürlüğe giren yasanın, “İstihdam piyasasına entegrasyonun sağlanması için önemli bir araç” olduğunu belirtti. Almanya'ya göç edenler arasında halihazırda bir meslek diplomasına sahip olanların sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Bakan, “Refahımızın kalıcı olmasını sağlayabilmek için Almanya bu nitelikli insanlara muhtaçtır” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan araştırma, Alman şirketlerinin de yabancı ülkelerde alınan diplomalara sahip elemanlara açık olduğu sonucunu ortaya koydu. Buna göre, bu konuda görüşü alınan şirketlerin yüzde 80'i yabancı bir ülkede diploma almış kişileri işe almak konusunda bir tereddütleri olmadığını dile getirdi. İşverenlerin üçte ikisi ise çalışanları diplomaların tanınması sürecinde desteklemeye hazır olduklarını belirtti.