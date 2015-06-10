T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yabancı diplomaların çoğu tanınıyor

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın bir araştırması, Almanya’da yabancı diplomaların yüzde 90’ından fazlasının tamamen veya kısmen tanındığını ortaya koydu.

10 Haziran 2015 19:32


Federal Araştırma Bakanlığı'nın, Federal Hükümet tarafından yürürlüğe konulan diploma ve meslek sertifikalarının tanınması yasasına dair yaptığı bir araştırma olumlu sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada, Nisan 2012 - Aralık 2013 arasında yapılan başvurular değerlendirildi. Verilere göre bu dönemde tanınması için başvuruda bulunulan 26 bin 500 diplomadan yüzde 96'sı kısmen veya tamamen tanındı.

Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka (CDU), üç yıl önce yürürlüğe giren yasanın, “İstihdam piyasasına entegrasyonun sağlanması için önemli bir araç” olduğunu belirtti. Almanya'ya göç edenler arasında halihazırda bir meslek diplomasına sahip olanların sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Bakan, “Refahımızın kalıcı olmasını sağlayabilmek için Almanya bu nitelikli insanlara muhtaçtır” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan araştırma, Alman şirketlerinin de yabancı ülkelerde alınan diplomalara sahip elemanlara açık olduğu sonucunu ortaya koydu. Buna göre, bu konuda görüşü alınan şirketlerin yüzde 80'i yabancı bir ülkede diploma almış kişileri işe almak konusunda bir tereddütleri olmadığını dile getirdi. İşverenlerin üçte ikisi ise çalışanları diplomaların tanınması sürecinde desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Federal EğitimAraştırma BakanlığıAlmanyaAraştırma Bakanlığı Federal HükümetNisanAralıkAraştırma Bakanı Johanna WankaBakanAlmanDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24