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Dünya
Deutsche Welle

Yabancı diplomalara kolaylık

Almanya’da yabancı diplomaların tanınmasını kolaylaştırılmasını öngören yasa teklifi Federal Hükümet tarafından kabul edildi.

01 Nisan 2015 15:44


Alman bakanlar kurulu, yabancı diplomaların tanınmasının kolaylaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, “Mesleki niteliklerin tespit edilmesine ilişkin yasa”da değişiklik öngörüyor.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, bu değişiklikle yasanın Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirileceğini açıkladı. Yasa değişikliği örneğin diplomaların tanıtılması için yapılan başvuruda belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasını kapsıyor.

Bakanlık ayrıca, yabancıların mesleki niteliklerinin Almanya'da kabul görmesi için yeni bir proje başlatmayı hedefliyor. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka, “Özellikler çoğunlukla belgelerini yanında getiremeyen mültecileri desteklemek ve onlara mesleki fırsatlar sunmak istiyoruz” dedi.

Bakanlık, “Prototyping Transfer” adlı proje için 2 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı. 2014 yılından bu yana, Almanya'ya gelen sığınmacılar üçüncü aydan itibaren çalışmaya başlayabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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