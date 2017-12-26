Yabancı dil sorunu bitiyor; 50 dil çevirebilen kulaklık Avrupa ve ABD'de satışa sunuldu

Teknoloji şirketleri dil sorununu çözmek için harekete geçti. Google tarafından ‘Pixel Buds’ adında simultane çeviri yapan bir kulaklık geliştirildi. Geçen aylarda tanıtılan kulaklık, anlık sesli çeviri özelliğiyle dil öğrenme sorununu ortadan kaldırıyor. 50'den fazla dili destekleyen Pixel Buds, Avrupa ülkeleri ve ABD’deki teknoloji marketlerinde satışa sunuldu.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberi şöyle:

Almanya’dan alarak test ettiğimiz Pixel Buds, kablosuz olarak çalışan bir kulaklık. Şık bir kutu içinden verilen kulaklık modelinin kutusu kulaklıkları hem koruyor hem de şarj ediyor. Kulaklıkları taşıma kutusundan çıkardıktan sonra akıllı telefonlarla eşleştiriliyor. Bunun için kulaklık içindeki tuşa uzun bir şekilde basılıyor ve daha sonra akıllı telefonlardaki bluetooth menüsünden bağlantı kuruluyor. Bağlantı yapıldıktan sonra çeviri özelliği kullanılabilir bir duruma geliyor. Anlık çeviri özelliğinin şu anda sadece Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabildiğini paylaşalım. Başka bir deyişle Pixel Buds, iPhone modelleriyle bağlanabiliyor, ancak çeviri özelliği kullanılamıyor.

Android işletim sistemli akıllı telefonlara ‘Google Çeviri’ uygulaması Google Play’den indiriliyor. Uygulama açıldıktan sonra Pixel Buds’ın sihiri başlıyor. Kulaklık üzerinde yer alan dokunmatik alana dokunarak çeviri özelliği aktif hale getiriliyor. Mikrofon devreye giriyor ve karşı tarafın söyledikleri dinleniyor. Cümle bittikten sonra söylenenlerin çevirisi kulaklıklarla kullanıcılara iletiliyor. Örneğin; kulaklığı takan kişi Türkçe, karşısındaki kişi ise Fransızca konuşuyor. Fransızca konuşan kişi, konuşmaya başlamadan önce kulaklığın üzerine dokunarak çeviri özelliği aktif hale getiriliyor. Konuşmalar akıllı telefona dinletildikten sonra, bu konuşma kulaklıklara simultane olarak çevriliyor. Tercümelerin oldukça hızlı bir şekilde kulaklıkla iletilmesi Pixel Buds’ın dikkatimizi çeken özelliklerinden biri oldu.

50’den fazla dil

Paylaşılan bilgilere göre Google Pixel Buds, şu anda 50’den fazla dili destekliyor. Desteklenen diller için Google Çeviri uygulamasında yer alan dil paketlerinin indirilmesi gerekiyor. Dil paketlerinin boyutu ise yaklaşık 30 megabyte civarında. Peki Pixel Buds’ın yaptığı çeviriler günlük hayata uygun mu? Yaptığımız testlerde Pixel Buds’ın basit konuşmalardan oldukça iyi bir sonuç verdiğini deneyimledik. Türkçe çevirilerde de kulaklığın başarısı oldukça makul. Ancak işin içine kompleks cümleler girdiğinde ise çeviri kalitesi biraz düştüğünü söylemek mümkün. Çeviri kalitesinin her geçen gün geliştirildiğini paylaşalım. Sonuç olarak Google Pixel Buds, dil bilmeyen kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle yurtdışında gidildiğinde ve bilinmeyen bir dil olduğunda Pixel Buds’ın görevini fazlasıyla yerine getirebileceğini ifade edebiliriz.

Kulağınızdaki asistan

Pıxel Buds’ın dikkat çektiği tek özellik çeviri değil. Bluetooth bağlantılı tüm cihazlara bağlanabilen kulaklığın ses kalitesi de oldukça başarılı. Yaptığımız testlerde Pixel Buds’ın şarj ömrünün de öne çıktığını deneyimledik. Tek şarjla 5 saat kesintisiz müzik dinlenebilen Pixel Buds’ın taşıma kılıfı kulaklığı şarj ediyor. Bu sayede kulaklığın şarj ömrü 24 saate kadar çıkıyor. Ayrıca Pixel Buds’ın sağ kulaklığının üzerindeki alan dokunmatik bir özelliğe sahip. Kullanıcılar, kulaklığa dokunarak Google Asistant, arama cevaplama ve müzik durdurma gibi komutları da yerine getirebiliyor.

"Ne yazık ki Türkiye'de yok"

Siz de Pixel Buds satın almayı düşünüyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunun sebebi de, henüz Türkiye’de satışta bulunmaması. Yurtdışından almak isterseniz, Avrupa ülkeleri ve ABD’deki teknoloji marketlerinden ve Google’ın internet sitesinden Pixel Buds’ı satın alabilirsiniz. Satış fiyatı konusunda da Pixel Buds’ın ekonomik bir seçenek olduğunu söylemek mümkün. Rakiplerinin benzer kablosuz kulaklıkları 1000 TL civarında satılması, Pixel Buds’ın pazardaki şansını arttırıyor. Pixel Buds, şu anda 159 dolarlık satış fiyatına sahip.