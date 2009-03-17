Yabancı Dil Sınavlarında değişiklik

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yabancı dil sınavlarını, TOEFL sınavı gibi bilgisayarla ve çok boyutlu yapacaklarını bildirdi.



Yarımağan, ÖSYM il sınav yöneticileriyle toplantı yapmak için geldiği Çanakkale'de, yaptığı açıklamada, merkez olarak 4-5 türde yabancı dil sınavı yaptıklarını söyledi.



Yabancı dil sınavlarının halen sadece okuma ve anlama düzeyinde yapıldığını bildiren Yarımağan, "Yabancı dil sınavları üzerinde çalıştığımız yeni bir projemiz var. Yabancı dil sınavlarını, 2010 yılından sonra TOEFL sınavları gibi bilgisayarla ve çok boyutlu yapacağız" dedi.



Bu sınavlarda bugüne kadar okuduğunu anlama soruları sorulduğunu, ancak dinlediğini anlama konusunda hiç soru soramadıklarını ifade eden Yarımağan, şunları söyledi:



"Bu sınavlarda konuşma ve yazma soruları hiç soramıyoruz. Oysa yabancı dil bilgisinin 4 boyutu var. O boyutlarda da değerlendirme yapılacak. Yeni sistemde, aday bilgisayarın başına oturacak, orada ona bazı sorular kulaklıktan sesli olarak gelecek. Farklı soru türleri olabilecek. Adaylar, bazı soruların cevaplarını konuşarak verecek. Hatta bir paragraflık metin yazması istenecek."



Yeni sistem sayesinde, adayların uluslararası düzeyde dil bilgisinin ölçülebileceğine işaret eden Yarımağan, "Örneğin, Genelkurmay Başkanlığı, NATO görevi için yurt dışına gidecek görevlilerini, KPDS sınavına göre seçer. Son zamanlarda birtakım sorunlar yaşamaya başlamışlar. Burada çok yüksek puan aldığı için yurt dışına görevlendirilen adayların bazıları yabancı dil konuşamıyormuş. Konuşamayınca tabi görev de yapamıyor" dedi.



Yeni sistem üzerinde 2 yıldan bu yana çalıştıklarını ifade eden Yarımağan, sınavları yapacakları binalar satın aldıklarını açıkladı.



Yarımağan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) ise sadece okuma ve anlama düzeyinde yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.



KPSS'nin Türkiye'ye özgü bir sınav olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Yarımağan, şöyle konuştu:



"Çünkü Türkiye'de yandaşlık var. Yetkiyi kurumlara bırakırsanız, seçme işlemleri objektif bir şekilde yapılamaz. Bunu engellemek için KPSS diye bir sınav yapıyoruz. Bu dünyada yaygın olan bir yöntem değil. İlerleyen yıllarda ÖSS olur yine, ama bu kapsamda olur mu onu bilemem. Çünkü tüm dünya ülkelerine bakarsanız, birçok yere sınavsız giriliyor. Türkiye'de de gelecekte öyle olacaktır. Ama her yere sınavsız girilmez. Örneğin tıp fakültelerine rağbet çoksa oraya sınavla girilir. ÖSYM olarak 36 sınav yapıyoruz. Bana göre gelecekte bu sınavların bir kısmı yavaş yavaş kalkabilir. KPSS 10 yıl sonra yapılmayabilir."



Yarımağan, "Adeta bir sınav ülkesi olduk. Ama kalkmayacak tek sınav var o da yabancı dil sınavıdır. AB ile ilgili ilişkilerimiz nedeniyle yabancı dil sınavlarına ihtiyaç giderek artacaktır. Özel sektöre de eleman alınırken dil bilgisi ön plana çıkacaktır. Onun için dil sınavlarını ağırlıklı olarak ele alıyoruz" dedi.





