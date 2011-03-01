-YABANCI DİL SEVİYE SINAVI YILDA 2 KEZ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen ''Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik''te değişikliğe gidildi. Devlet Personel Başkanlığının ''Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sınav Yürütme Kurulu, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 70 gün önce toplanacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), mart, nisan, mayıs ayları içerisinde bir kez ve eylül, ekim, kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yapılacağı tarih ile yeri, ÖSYM Başkanlığı tarafından internet aracılığıyla duyurulacak. Adaylar, sınava giriş belgesini ÖSYM Başkanlığının internet adresinden temin edecek. Sınava giriş belgesi adayların adresine ayrıca postayla gönderilmeyecek. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından internet aracılığıyla duyurulacak.