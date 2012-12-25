'Yabancı dil, 'öğrenilmeli' yerine 'edinilmeli''

Günümüzde yabancı dil eğitimine artık küçük yaşlarda başlanıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kamile Hamiloğlu, yabancı dilin 'öğrenilmesi' yerine 'edinilmesi' gerektiğine dikkat çekerek, çocukların uygun ortamda ve yöntemle birden fazla dil edinebildiğini ifade etti.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Koleji Okulları Bilim Kurulu Üyesi Dr. Hamiloğlu, “Yabancı dil eğitimine erken yaşta, doğal ya da doğala yakın ortamlarda başlanmalıdır” dedi.

Hamiloğlu sözlerine şunları ekledi:

“Yabancı dil eğitimindeki önemli noktalara dikkat çekerek, “Yabancı dil eğitimine erken yaşta, doğal ya da doğala yakın ortamlarda başlanmalıdır.”

Yabancı dilin ‘öğrenilmesi’ yerine ‘edinilmesi’ gerektiğini belirten Hamioğlu, "Yabancı dil 'öğrenimi' demek yerine, doğallığı, gerçekliği ve sürekliliği ifade eden 'edinimi' sözcüğünü tercih etmeğe çalışıyoruz.

'Farkında olmadan kazanıyorsanız 'edinmek' anlamına gelir'

Eğer bir dili, yapay bir sosyal ortamda ve herhangi bir disiplin gibi çalışarak kazanıyorsanız 'öğrenmek'; daha doğal bir sosyal ortamda ve biçimde ve de pek farkında olmadan kazanıyorsanız 'edinmek' anlamına gelir.

Bunu sağlamak için sınıf ortamında bile bir yabancı dilin kullanılabileceği doğala yakın ortamlar yaratarak, o dilin edinimine katkıda bulunabilirsiniz" dedi.

'Çocuk beyni dilleri karıştırmadan edinmeye programlıdır'

Hamiloğlu, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte, kendilerinin ya da çevrelerinin anadili olmayan bir yabancı dil ile iletişim kurmaya çalışarak onlara bu dili öğretmesinin pek mümkün olamayacağını belirtti.

Bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Örneğin bir Türk ebeveyn çiftin, Türkiye’de yaşarken, kendilerinin de yabancı dil olarak bildikleri İngilizce ile çocuklarıyla İngilizce konuşmaya çalışmaları çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanır.

Çünkü çocuk ev içinde ve dışında (televizyon, akrabalar, arkadaşlar vb) her an anadili ile karşılaşmakta ve çevresindeki doğal dilin o dil olduğunu fark etmektedir.

Bu nedenle, ana babasının yapay bir dilde konuşmaya çalıştığını, yani o dilin onların kendi dili olmadığını kolaylıkla fark edebilir ve o dilde onlara karşılık vermeyi reddeder.

Çünkü çocuk öncelikle, ebeveynleri ile gerçek ve anlam boşluğu olmayan bir iletişim içinde olmak ister.

Kısacası, çocukların, dillerin yapay veya doğal bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını gayet rahatlıkla anlayabilme yetenekleri vardır. Ancak okulda aldığı yabancı dilin, yabancı bir dil olduğunu fark eder ve o eğitime olumlu karşılık verir.

Bir çocuk, o dilin anadil olarak konuşulmadığı bir ülke de bile uygun ortamda ve yöntemle birden fazla dil edinebilir. Çocuk beyni zaten dil(leri) karıştırmadan edinmeye programlıdır, yeter ki biz dışarıdan yanlış müdahale edip bu programları karıştırmayalım.”.