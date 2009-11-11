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Yabancı damat gerçek oldu

Tanyeli ve Alex, Yunanistan’daki birçok televizyon kanalında haber oldu.

11 Kasım 2009 02:00

Tanyeli ve Alex, “Aşkın dini, dili olmaz. Biz birbirimizi koşulsuz sevdik” açıklamalarıyla Yunanistan’daki birçok televizyon kanalında haber oldu.

Ülkenin en önemli gazetelerinden Greek Espresso da, “Türkiye’nin dünyaca ünlü oryantali” diye bahsettiği Tanyeli ile nişanlısı Alex’in düğün haberine tam sayfa ayırdı. 22 Kasım’da Atina’da evlenecek olan  Tanyeli ve Yunan nişanlısı Alex’in aşkları, Yunan basınının ilgi odağı oldu.

“Yabancı Damat” dizisine atıfta bulunan “Aşkta sınır yok, Yabancı Damat gerçek oldu” başlığıyla yayınlandı. Tanyeli, gazeteye verdiği röportajda “Yunanlı biriyle evleniyorsunuz, gelecek tepkilerden hiç korkmadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendimle çok mücadele ettim ama sonuçta ben de bir insanı çok sevdim. Herkesten aşkımıza saygı göstermelerini rica ediyorum.”

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