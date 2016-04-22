Yabancı bir yerde ilk gece uyuyamamanın sırrı çözüldü

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, birçok kişinin yabancı bir yerde ilk geceyi uykusuz geçirmesinin, beynin sol tarafının tehlikelere karşı tetikte olmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Bir hafta boyunca gece laboratuvarda uyuyan 35 gönüllünün beyin görüntüleri, sol lobun seslere karşı duyarlı kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bazı deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki araştırmalar da bu sonucu destekliyor.

Bu hayvanların, yeni bir yerde geçirdikleri ilk gecede beyinlerinin iki tarafındaki duyarlılık seviyelerinin farklılık gösterdiği belirtiliyor.

Balinalar ve yunuslar uyurken beyinlerinin bir tarafı uyanık kalıyor.



"Yastıkla beyni kandırın"



Brown Üniversitesi'nden Dr. Yuka Sasaki, Current Biology bilim dergisindeki makalesinde, insan beyninin çok esnek olduğunu belirterek "İnsanlar beyinlerinin gece bekçiliği işlevini devre dışı bırakmayı öğrenebilir" dedi.

Sasaki, bunun için ilk gece yabancı bir yerde uyuyamama sorunu yaşayan kişilerin yastıklarını yanında götürmelerini öneriyor. Sasaki, bu yolla beynin yabancı bir yerde omadığına "ikna edilebileceğini" belirtiliyor.