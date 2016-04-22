T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yabancı bir yerde ilk gece uyuyamamanın sırrı çözüldü

"Yastıkla beyni kandırın"

22 Nisan 2016 22:04

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, birçok kişinin yabancı bir yerde ilk geceyi uykusuz geçirmesinin, beynin sol tarafının tehlikelere karşı tetikte olmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Bir hafta boyunca gece laboratuvarda uyuyan 35 gönüllünün beyin görüntüleri, sol lobun seslere karşı duyarlı kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bazı deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki araştırmalar da bu sonucu destekliyor.

Bu hayvanların, yeni bir yerde geçirdikleri ilk gecede beyinlerinin iki tarafındaki duyarlılık seviyelerinin farklılık gösterdiği belirtiliyor.

Balinalar ve yunuslar uyurken beyinlerinin bir tarafı uyanık kalıyor.
 

"Yastıkla beyni kandırın"
 

Brown Üniversitesi'nden Dr. Yuka Sasaki, Current Biology bilim dergisindeki makalesinde, insan beyninin çok esnek olduğunu belirterek "İnsanlar beyinlerinin gece bekçiliği işlevini devre dışı bırakmayı öğrenebilir" dedi.

Sasaki, bunun için ilk gece yabancı bir yerde uyuyamama sorunu yaşayan kişilerin yastıklarını yanında götürmelerini öneriyor. Sasaki, bu yolla beynin yabancı bir yerde omadığına "ikna edilebileceğini" belirtiliyor.

ETİKETLER

uykuyabancı yernedenuyuyamama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24