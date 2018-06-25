Yabancı basın Türkiye'deki seçim sonuçları için ne diyor?

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yabancı basının da başlıca gündem maddeleri arasındaydı.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52'den fazlasını aldı.

İngiliz Guardian gazetesi seçimle ilgili gelişmeleri internet sitesindeki canlı anlatım sayfasından aktarıyor. Gazetenin İstanbul muhabiri Kareem Shaheen, Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde yaptığı konuşmaya dikkat çekiyor.

Shaheen izlenimlerini şöyle aktarıyor:

"Erdoğan, kendisine güvenen bir tonla yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle hayata geçirilecek olan bir dizi büyük projeyi sıraladı ve Türkiye'nin kendisine bağımsız bir yol çizeceği mesajını verdi."

Yine İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki seçimler ile ilgili haberini "Destekçileri Erdoğan'ın zafer ilan etme yolunda olduğunu söylüyor" diyerek duyurdu.

Haberde, "Erdoğan'ın destekçileri Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl daha görevde kalacağını iddia ediyor. Ancak muhalefetin adayı Muharrem İnce Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere itiraz ediyor" deniyor.

Amerikan Washington Post gazetesi ise haberi "Erdoğan resmi olmayan sonuçların zafere işaret ettiğini söylüyor, muhalefet partisi 'Manipülasyon var' diyor" başlığıyla duyuruyor.

Erin Cunningham imzalı haberde "Parlamento ve yargı sisteminin otorite alanını daraltmak üzere tasarlanmış olan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi, Erdoğan'a geniş yetkiler tanıyacak. Muhalifler, bunun tek adam rejiminin önünü açacağını söylüyor" deniyor.

Yine Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise haberinde daha kesin bir dil kullanarak "Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak seçildi" diyor.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden ezici bir zaferle çıktı. Seçmenler, ülkeyi 15 yıldır yöneten Erdoğan'a ve giderek otoriterleşen yönetim biçimine destek verdi" deniyor.

Fransız gazetesi Le Monde ise "Erdoğan zaferini ilan etti, muhalefet sonuçlara itiraz ediyor" diyor haberinde.

Haberde, "Erdoğan'ın ilk turda kazanıyor olması muhalefet tarafında büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı" ifadeleri yer alıyor.