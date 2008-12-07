Yabancı barınma evinde isyan: 12 yaralı

Edirne’de, Tunca Yabancılar Barınma Evi’nde isyan girişiminde bulunuldu. Cezayirliler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 12 kişi yaralandı.



173 kişinin kaldığı Tunca Barınma Evinde, Afgan, Iraklı, İranlı ve Pakistanlıların yoğun olarak bulunduğu 80 kişilik koğuşta, Cezayirli göçmenlerin yatakları yakarak, isyan girişiminde bulunduğu iddia edildi.



Çıkan yangında, 12 göçmen dumandan zehirlendi. Yaralılar, Edirne’de çeşitli hastanelere kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Çıkan yangın kontrol altına alınırken göçmenlerin kaçma riskine karşı polis, barınma evinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

