Yabancı avcıların gözdesi; Demirkazık

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Turgut Koçak, Çamardı İlçesi\'nde bulunan ve 3 bin 500 metre yüksekliğe sahip Aladağlar Demirkazık zirvesinin, dağcıların yanı sıra dağ keçisi avlamak isteyen yabancı avcıların da gözde mekanı olduğunu söyledi.

Bu yıl av turizmi kapsamında 3\'ü yerli, 11\'i yabancı olmak üzere 14 avcı kontenjanın bulunduğunu belirten Koçak, bölgenin av turizmi konusunda cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Koçak, \"Kış şartlarında yani karlı ortamda avlanma, daha kolay yapıldığı için kış mevsimini tercih eden avcılar, bu dönemde geliyor. Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, bu yıl av turizmi kapsamında, 14 yerli ve yabancı avcı kontenjanı bulunuyor. Şu ana kadar 1\'i yabancı 3 avcı, avlandı\" dedi.

Bölgenin 11 avcı kontenjanı daha olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Turgut Koçak, şöyle devam etti:

\"Bu dönemindeki av turizmi ihalesi, 66 bin 950 lira karşılığında, bölgeye yurt dışından avcı getiren bir turizm acentesine verildi. Alınan paranın yarısı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahası sınırlarındaki köy tüzel kişiliğine, kalanı ise Milli Park giderlerine aktarılıyor. Avcılar, 8 yaş üzerinde üreme yeteneğini kaybeden ve boynuz uzunluğu 100 santimetreyi aşan keçileri avlayabilirler. Vurdukları her bir dağ keçisi için de 6 bin 86 lira ödüyorlar.\"

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