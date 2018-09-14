Yabancı analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını perşembe günü açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltildi. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu. Peki Para Politikası Kurulu’nun beklenmeyen oranda yaptığı faiz artırımını yabancı analistler nasıl yorumladı?

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“Doğru bir karardı”

Merkezi Londra’da bulunan BlueBay Portföy Yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Merkez Bankası’nın isabetli bir karar verdiğini söyledi.

CNBC televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Ash, “Türkler liranın değer kaybını durdurmak, pazarın güvenini yeniden inşa etmek için kendilerine bir şans verdiler. Uluslararası Para Fonu’na ve sermaye kontrolüne başvurmadan bunu başarabilirler” ifadesini kullandı.

Piyasayı dengelemenin zor olacağına işaret eden Ash, “Fakat doğru politikalarla bundan çıkılabilir” açıklamasında bulundu.

"Bir süreliğine rahatlama sağlayacak"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü başkanlığını da yürüten Amerikalı ekonomist Adam Posen, faiz kararının “bir süre rahatlama sağlayacağına” dikkati çekti. Bankanın faiz kararını açıklamasına çok az bir zaman kala “Yüksek faizleri düşürelim” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rağmen Merkez Bankası’nın “cesur” davrandığını kaydeden Posen, Erdoğan’ın bu açıklamasıyla “Türkiye ekonomisinde kaosa neden olacağı” iddiasında bulundu.

"Yeterince faiz artırımı yapılmadı"

Faiz kararını Financial Times’a değerlendiren Fidelity International portföy yöneticilerinden Paul Greer, Merkez Bankası’nın “Türk Lirası’nı sağlama alma yönünde büyük bir adım attığını” ifade etti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise Merkez Bankası’nın "yeterince faiz artırımında bulunmadığını" savundu. Enflasyonun büyük ihtimalle yüzde 20’nin üzerine çıkacağına dikkati çeken Maggio, “daha yüksek enflasyonun daha yüksek oranlara” neden olacağı uyarısında bulundu.

"Türkiye bankacılık krizine doğru yuvarlanacaktı"

Aberdeen Standard Investments Gelişen Piyasalar Direktörü Brett Diment, söz konusu faiz artırımının Türkiye’yi “para politikası güvenirliliğini yeniden sağlama yoluna koyduğunu ve bunun kritik bir durum olduğunu” kaydetti. Diment, “Eğer faizi yükseltmemiş olsalardı Türk Lirası yeninden keskin bir şekilde değer kaybedecek ve ülke hızlı bir şekilde ödeme ve hatta bankacılık krizine doğru yuvarlanacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, geliyorum diyen bir kriz"

Houston merkezli Clarity Financial analistlerinden Jesse Colombo ise faiz artırımının krize neden olacağını ileri sürdü. Colombo Twitter hesabından, “Türkiye lirayı güçlendirmek için faiz oranlarını yüzde 24'e çıkardı. Bu, geliyorum diyen bir kriz. Daha yüksek faiz oranları Türkiye’nin kredi balonunu patlatacak (kimse bunun hakkında konuşmuyor)” paylaşımında bulundu.