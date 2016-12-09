Yabancı analistler: Dolar bozdurmanın lirayı dengelemesi olası görünmüyor

Türk lirası dolar karşısında 6 haftalık düşüşünün ardından bu haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü 3.5935 ile rekor seviyeye ulaşan dolar/TL kuru Cuma günü TSİ 13:25'te yaklaşık yüzde 1 gerilemesine rağmen haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, UniCredit stratejisti Kiran Kowshik notunda, "Yetkililerin yerelleri döviz varlıklarını Türk lirasına çevirmeye ikna etme oyun planının TL'yi dengelemesi olası görünmüyor" dedi.

Kowshik, "Reel faiz oranlarında somut bir artış olmazsa, TL satış baskısı altında kalmaya devam edecek" yorumunda bulundu.

Bank of America Merrill Lynch analisti Jean-Michel Saliba, "Hükümetin 10 milyar doları (TL'ye) çevirme hedefi, eğer gerçekleşirse, yakın vadede Türk lirasına sınırlı destek sunabilir" dedi.

JP Morgan analistleri, Türk lirasının baskı altında kalmayı sürdüreceğini düşündüklerini ve Türk lirasında "ağırlığı azalt" konumunda kalınmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Societe Generale notunda, Türkiye, dış açık finansmanında volatil sermaye girişlerine bağımlılığı nedeniyle en çok risk altında olan 5 ülke arasında sayılırken, yıl sonu dolar/TL kurunun 2017'nin ilk çeyreği sonunda 3.55, 2017 yıl sonunda 3.71 seviyesinde olacağı tahmin edildi.

Societe Generale analistleri Guy Stear ve Jason Daw'ın dün kaleme aldığı notta, "Gelişmiş ülkelerin daha korumacı yaklaşımlarının küresel büyüme üzerinde etkisini göstermesiyle ve ABD faiz oranlarının artmasıyla gelişmekte olan piyasalar 2017'de zor zamanlarla karşı karşıya kalacak" denildi.

Societe Generale, Türk lirası, Meksika pesosu, Güney Afrika randı ve Malezya ringgitinin sermaye akımlarındaki kötüleşme nedeniyle en riskli konumda bulunduklarını belirtti.

Societe Generale, Hindistan rupisi ve Endonezya rupisi al, Türk lirası ve Meksika pesosu sat tavsiyesinde bulundu.