Yaban mersini zayıflamaya yardımcı oluyor

Zayıflamak isteyenlerin son gözdesi yaban mersini olacak! Araştırmaya göre yaban mersini, kilo vermeye yardımcı oluyor.



The Daily Mail’in haberine göre; ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yaban mersini, kilo vermeye yardımcı oluyor. Yüksek oranda antioksidan içeren meyve yağ yakımını ve kan akışını hızlandırıp metabolizmayı çalıştırıyor.



Obez fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda yaban mersininin kolesterolü dengelediği, yağ yakımını hızlandırdığı ve kan şekeri düzeyini kontrol altında tuttuğu görüldü.



Michigan Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre, meyvenin kuru, toz ya da taze olarak alınması da sonucu değiştirmiyor.



Araştırmayı yürüten Dr. Mitchell Seymour, yüksek oranda C ve E vitamini içeren yaban mersininin insan vücudu için çok yararlı olduğunu, kolon kanseri tedavisinde de kullanıldığını açıkladı.



