Yaban mersini, elma ve üzüm diyabet riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırma, özellikle yaban mersini, elma ve üzüm yemenin tip 2 diyabetin gelişmesi riskini azalttığını ortaya koyuyor.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, yaban mersini yemenin diyabet riskini yüzde 26 azalttığı ancak meyve sularının aynı etkiyi göstermediği belirtiliyor.

ABD'deki 187 bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda uzmanlar tip 2 diyabetin gelişmesi riskinin meyve tüketimiyle azaltılabileceğini belirtiyor.

Diyabet hastalarında vücuttaki insülin hormonundan kaynaklanan problem nedeniyle kan şekeri düzeyi kontrol edilemiyor.

Tip 2 diyabet pankreas hücrelerinin yeterli insülini üretemediği durumlarda insülin direnci olarak ortaya çıkıyor. Ya da vücut üretilen insülini gerektiği şekilde kullanamaz.

Çalışmaya 187 bin denek katıldı. Deneklerin yüzde 6,5'inde tip 2 diyabetin geliştiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında bir porsiyon şeftali, muz, kavun, elma, kuru üzüm, erik, yaban mersini ve çilek yedirilen hastalar dört saatte bir kontrol edildi.

Analiz sonucunda haftada üç porsiyon yaban mersini, üzüm, kuru üzüm, elma ve şeftali yemenin diğer meyvelere nazaran farklı bir etkisi olduğu ve tip 2 diyabet riskini düşürdüğü görüldü.

Araştırmacılar meyve suyu ile aynı testleri yaptıklarında ise tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaştı. Meyve suyu içmenin meyve yemekle aynı etkiyi göstermediği tespit edildi.

Harvard Üniversitesi'nden Qi Sun, meyvelerin meyve suyu haline gelirken besin değerlerini kaybettiğini bu yüzden diyabet riskine aynı etkiyi göstermediğini ifade etti.

Qi Sun, "Tip 2 diyabet riskini azaltmak için meyve suyu içmek yerine mümkün olduğunca çeşitli meyveler yenmeli" dedi.